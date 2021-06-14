МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил Нафтали Беннета с вступлением в должность премьер-министра Израиля, выразив надежду на дальнейшее развитие конструктивного сотрудничества между двумя странами. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"Российско-израильские отношения традиционно носят дружественный характер. Рассчитываю, что ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему развитию конструктивного двустороннего сотрудничества на всех направлениях. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших народов, идет в русле упрочения мира, безопасности и стабильности на Ближнем Востоке", - подчеркнул президент.

Путин также пожелал Беннету новых успехов в государственной деятельности.

Лидер партии "Ямина" Беннет 13 июня принес присягу в качестве 13-го премьер-министра Израиля. Он пришел на смену Биньямина Нетаньяху, который бессменно занимал пост премьера 12 лет, а теперь перешел в оппозицию.