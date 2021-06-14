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Путин отверг мнение о "политической нетерпимости" в России

Президент РФ предложил интервьюеру NBC обратить внимание на ситуацию, сложившуюся в США

НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC отверг утверждения о том, что власти РФ якобы преследуют граждан по политическим мотивам, предложив интервьюеру обратить внимание на ситуацию, сложившуюся в этой области в США.

"Вы представляете это как разногласия и нетерпимость. Мы видим это совсем по-другому", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента, назвавшего признание Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ НКО-иноагентом) экстремистской организацией "преследованием несогласных".

В ходе интервью Путин отметил, что в США после штурма Капитолия в январе этого года были задержаны сотни людей. "У нас есть поговорка: нечего сердиться на зеркало, если ты некрасив [обратный перевод с английского языка]. Это не имеет отношения к вам лично, но если кто-то нас в чем-либо обвиняет, почему бы вам не посмотреть на себя? Вы увидите в зеркале себя, а не нас", - указал российский лидер.

Теги
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