Путин заявил, что в России ничего не рухнет, когда сменится президент

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Ничего не рухнет в России в одночасье, когда в стране сменится президент. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в интервью телеканалу NBC, текст которого опубликован в понедельник на сайте Кремля.

"Сейчас ситуация другая (по сравнению с 2000 годом). Сейчас много проблем, но ситуация абсолютно другая. Придет когда-то обязательно на мое место другой человек. И почему все это должно рухнуть <...>? Мы боролись с международным терроризмом - слава богу, задушили его на корню. Это должно опять возродиться, что ли? Думаю, что нет. Другое дело, что на политической сцене могут появляться разные люди, с разными взглядами. Ну и хорошо", - сказал Путин.

Путин выразил готовность сделать все, чтобы поддержать преемника на своем посту, независимо от личных отношений и расхождений во взглядах, при условии, что этот человек будет всецело предан стране.

"Если я увижу, что какой-то человек, даже если критически относится к каким-то сферам моей деятельности, но я увижу, что это человек с конструктивными взглядами, человек предан стране, готов положить на алтарь Отечества не просто годы, а всю свою жизнь, как бы он ни относился ко мне лично, я сделаю все, чтобы такие люди были поддержаны", - заявил российский лидер.

Он подчеркнул, что рано или поздно замена найдется каждому - "это естественный процесс, биологический". "Но я уверен, что фундаментальные основы российской государственности, российской экономики, политической системы будут такими, что она будет твердо стоять на ногах и уверенно смотреть в будущее", - указал президент РФ.

Путин также отметил, что не думает на тему личных гарантий защиты от своего будущего преемника по аналогии с тем, как он сам предложил защиту уходящему с поста президента Борису Ельцину. "Я даже не думаю об этом, это вопросы вообще третьестепенного значения", - сказал российский лидер, отвечая на соответствующий вопрос. - Самое главное это судьба страны и ее народа".