Путин считает "разговором в пользу бедных" обвинения Западом России в совершении кибератак

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Попытки Запада бездоказательно обвинить Россию в кибератаках - это "разговор в пользу бедных". Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC. Текст интервью приводится в понедельник на сайте Кремля.

"Это просто превращается в какой-то фарс, бесконечный фарс. Вы сказали: много-много доказательств, но ни одного опять не привели. Это же разговор в пустоту, в пользу бедных совсем", - заявил президент.

Путин полагает, что с администрацией Джо Байдена есть шанс договориться о совместной работе в киберспространстве, если политические расклады внутри США не помешают это сделать.

"Есть основание полагать, что мы можем выстроить работу в этой сфере [киберпространстве] с новой администрацией [США]. Надеюсь, что внутриполитические расклады в самих США не помешают это сделать", - сказал Путин.

Путин в интервью NBC заявил, что считает кибербандитизм столь же опасным, как и милитаризацию космоса.