Путин назвал укрепление России самой значимой задачей в жизни

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что настолько связал свою судьбу с судьбой страны, что укрепление России для него является самой значимой задачей в жизни

"Вы знаете, я настолько связал всю свою судьбу с судьбой страны, для меня в жизни нет никакой другой, более значимой задачи, чем укрепление России", - сказал президент в интервью NBC, текст которого опубликован в понедельник на сайте Кремля.

Путин указал, что в 2000 году Россия "балансировала на грани сохранения своего суверенитета" и территориальной целостности, "количество граждан за чертой бедности было колоссальным и катастрофическим, уровень ВВП упал ниже плинтуса". "Но сейчас ситуация другая. Сейчас много проблем, но ситуация абсолютно другая" - отметил президент.