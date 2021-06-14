Путин: РФ не считает, что Китай представляет для нее угрозу

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Россия довольна беспрецедентно высоким уровнем отношений с Китаем и дорожит им. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC, текст которого приводится в понедельник на сайте Кремля.

Отвечая на вопрос, видит ли Москва, что пользуется "стопроцентной поддержкой" со стороны Пекина, российский лидер заметил: "Вы знаете, мы соседи, соседей не выбирают".

"Мы довольны тем беспрецедентно высоким уровнем наших отношений, как я уже сказал, которые сложились за предыдущие десятилетия, мы этим дорожим, - подчеркнул Путин. - Также, как дорожат этим и наши китайские друзья, мы это тоже видим".

Как отметил президент, РФ не считает, что Китай представляет для нее угрозу, это дружественная страна.

Путин назвал смешными попытки переложить на РФ ответственность за позицию Китая по ядерным вооружениям.