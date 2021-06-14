Путин: РФ поддерживает борьбу афроамериканцев за права, но выступает против экстремизма

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Россия поддерживает борьбу афроамериканцев за свои права, но выступает против любых видов экстремизма. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC, текст которого опубликован в понедельник на сайте Кремля.

"Еще с советских времен, и мы в России всегда с пониманием относились к борьбе афроамериканцев за свои права, и это имеет определенные корни, основание. Но в то же время какими бы благородными целями кто-то ни руководствовался, если это переходит в какие-то крайности, приобретает какие-то элементы экстремизма, мы, конечно, не можем этого приветствовать", - сказал Путин.

"У нас отношение очень простое к этому: мы поддерживаем борьбу афроамериканцев за свои права, но мы против любых видов экстремизма, которые мы иногда тоже, к сожалению, наблюдаем сейчас", - добавил он.

Говоря о том, что он думает о движении Black Lives Matter, Путин выразил мнение, что "конечно, внутриполитически это движение было использовано одной из политических сил в ходе предвыборной борьбы, но под этим есть определенные основания". "Вспомним Колина Пауэлла, который был и госсекретарем, и Пентагон возглавлял, он в своей книге же написал, что даже он, высокопоставленный чиновник, всю свою жизнь ощущал какую-то несправедливость в отношении себя как человек с темным цветом кожи", - напомнил Путин.