Путин считает, что США в отношениях с Россией будут продвигать свои интересы

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Вашингтон во взаимоотношениях с Москвой будет продвигать свои интересы в экономической, политической и военной сферах. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью NBC, текст которого опубликован в понедельник на сайте Кремля.

Комментируя тот факт, что накануне российско-американского саммита президент США Джо Байден встретится с союзниками по НАТО и лидерами европейских государств Путин отметил, что несмотря на эту встречу, Вашингтон в отношении Москвы будет продвигать именно свои собственные интересы.

"Но все-таки я склонен думать, что несмотря на все эти политесы, США будут продвигать в отношениях с Россией то, что они считают нужным и важным для себя и прежде всего для себя, для своих экономических, политических и военных интересов", - сказал Путин.

Как сообщили ранее Кремль и Белый дом, встреча Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве. По информации пресс-службы российского лидера, президенты обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией и урегулирование региональных конфликтов. Это будет первая встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США.