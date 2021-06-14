Путин заявил, что гуманитарную помощь Сирии нужно отправлять через официальный Дамаск

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Гуманитарная помощь Сирии должна отправляться через официальный Дамаск, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC, текст которого опубликован в понедельник на сайте Кремля.

"Что касается пограничных переходов, наша позиция заключается в том, что нужно оказывать помощь, как это и положено во всем мире, как это прописано в нормах международного гуманитарного права, через центральное правительство, не нужно его дискриминировать. А если есть основание полагать, что центральное правительство Сирии что-то там украдет или разграбит, ну поставьте, пожалуйста, контроль со стороны Международного Красного Креста и Красного Полумесяца, проконтролируйте все это. Да я и не думаю, что кто-то в правительстве Сирии заинтересован в том, чтобы там чего-то воровать из этой гуманитарной помощи, нужно делать просто через центральное правительство", - сказал Путин.

Он также напомнил о существовании в Сирии зон, которые до сих пор неподконтрольны Дамаску. "Что касается этих переходов для доставки гуманитарной помощи: есть идлибская зона, там боевики просто все грабят, людей убивают и насилуют до сих пор, и ничего. Эт-Танф - есть такая зона, которая контролируется, кстати, американскими военными. Недавно мы тоже поймали группу бандитов, они оттуда пришли и прямо говорят, что у них есть определенное задание в отношении российских военных объектов", - сказал президент.

Отказ Запада в период пандемии снять ограничения на поставку в Сирию медицинского оборудования и лекарств Путин назвал негуманным.

"И теперь нужно просто организовать гуманитарную помощь людям вне зависимости ни от какого политического контекста. Но наши партнеры на Западе, на совокупном Западе - и Штаты, и европейцы, - говорят, что [президенту Сирии Башару] Асаду помощь оказывать не будем. Но причем здесь Асад? Помогите людям, которые нуждаются в этой помощи, самые элементарные вещи. Ведь не снимают ограничения даже на поставку медицинского оборудования и лекарственных препаратов даже в условиях коронавирусной инфекции. Это просто негуманно. Ничем нельзя объяснить такое жестокое отношение к людям", - добавил российский лидер.