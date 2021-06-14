Путин заявил, что уйгуры в целом приветствуют политику китайских властей

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Критикующие центральную власть находятся всегда, но в ситуации, сложившейся в Китае, уйгуры в целом приветствуют политику властей страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC, текст которого приводится в понедельник на сайте Кремля.

Так он ответил на просьбу дать оценку тому, "как Китай обращается с национальными меньшинствами в Синьцзяне, с уйгурами".

Путин отметил, что он лично "встречался с некоторыми уйгурами". "Всегда можно найти людей, которые критикуют центральные власти. Но я встречался с уйгурами, когда был с визитами в Китае. И уверяю вас, во всяком случае, то, что я слышал своими ушами, что они в целом приветствуют политику китайских властей на этом направлении", - заметил российский лидер.

По его оценке, Китай "очень много сделал для людей, проживающих в этом районе, с точки зрения экономики, поднятия культуры и так далее". "Поэтому что же мне давать оценки, глядя на ситуацию со стороны?" - поинтересовался президент РФ.

Интервьер также задал главе российского государства вопрос, какой посыл он мог бы направить "мусульманскому сообществу в бывшем Советском Союзе" в связи с этой ситуацией. "Я посыл мусульманскому сообществу в России должен направлять политикой российских властей в отношении мусульман Российской Федерации", - подчеркнул в ответ Путин. Он напомнил, что РФ является наблюдателем в Организации исламского сотрудничества, и 10 или более процентов жителей страны являются приверженцами ислама.

Как подчеркнул российский президент, это "граждане Российской Федерации, у которых нет другого отечества" и которые "вносят колоссальный вклад в развитие страны". "Это касается и рядовых граждан, это касается религиозных авторитетов. Что же я буду разговаривать и выстраивать отношения с этой частью наших граждан со ссылками на ситуацию в Китае, не понимая досконально, что там происходит?" - задался вопросом Путин. Вернувшись к ситуации вокруг уйгуров в КНР, он добавил: "Я думаю, что вам лучше по поводу всех этих проблем справиться в Госдепартаменте либо в Министерстве иностранных дел Китайской Народной Республики".

О ситуации вокруг уйгуров

Западные государства обвиняют КНР в создании сети исправительных лагерей, где могут принудительно содержаться до 1 млн уйгуров, и использовании принудительного труда находящихся там людей. Власти Китая ранее многократно опровергали информацию о создании сети пенитенциарных учреждений в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Весной этого года США, Канада, ЕС и Великобритания ввели санкции в отношении китайских чиновников, обвинив их в причастности к нарушениям прав уйгуров, что стало поводом для введения ответных санкций Китаем.