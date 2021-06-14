{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин: любые внутриполитические кризисы должны разрешаться без вмешательства извне

Президент подчеркнул, что "надо дать возможность народам всех стран мира спокойно развиваться"

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Никто не должен вмешиваться во внутриполитические процессы других стран, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC, текст которого приводится на сайте Кремля в понедельник.

"Мы рассчитываем на то, что никто не должен вмешиваться во внутриполитические процессы в другой стране: ни Америка в наши, ни мы в американские, ни в какие другие", - заявил российский лидер. Он подчеркнул, что "надо дать возможность народам всех стран мира спокойно развиваться". "Даже если есть кризисные ситуации, они должны разрешаться народом внутри страны, без вмешательства извне", - добавил он.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Путин назвал смешными разговоры о том, что он боится оппозицию
Президент также заявил, что не давал приказа убить Алексея Навального
Читать полностью