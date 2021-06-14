Путин: любые внутриполитические кризисы должны разрешаться без вмешательства извне

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Никто не должен вмешиваться во внутриполитические процессы других стран, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC, текст которого приводится на сайте Кремля в понедельник.

"Мы рассчитываем на то, что никто не должен вмешиваться во внутриполитические процессы в другой стране: ни Америка в наши, ни мы в американские, ни в какие другие", - заявил российский лидер. Он подчеркнул, что "надо дать возможность народам всех стран мира спокойно развиваться". "Даже если есть кризисные ситуации, они должны разрешаться народом внутри страны, без вмешательства извне", - добавил он.