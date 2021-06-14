Путин заявил, что Навальный для него просто один из осужденных россиян

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Решение о заключении или освобождении Алексея Навального находится в компетенции суда, а в колонии к нему относятся не хуже, чем к кому-либо другому. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью NBC, текст которого опубликован в понедельник на сайте Кремля.

"У нас такие решения принимает не президент, такие решения принимает суд - освобождать, не освобождать", - сказал российский лидер, отвечая на вопрос о Навальном.

"Его могут называть как угодно <...>. Для меня он один из граждан Российской Федерации, который осужден российским судом и находится в местах лишения свободы, таких много", - продолжил Путин, отметив, что отношение к Навальному "не хуже, чем к другим". "Никакого эксклюзива никому мы делать не должны, и это неправильно будет, все должны быть в равном положении <...>. И того человека, о котором вы упомянули [Навального], это тоже касается", - добавил глава государства.

Комментируя обеспокоенность здоровьем Навального, Путин подчеркнул, что "за всеми людьми, которые находятся в местах лишения свободы, соответствующим образом отвечает администрация того или другого" пенитенциарного учреждения. "Они и следят за этим. Я надеюсь, что должным образом", - сказал президент.

Российский лидер признал, что в местах лишения свободы могут быть лечебные заведения, находящиеся "не в самом лучшем состоянии". "Если по-честному сказать, я давно не был в местах подобного рода, когда-то в Петербурге был, на меня произвели тяжелое впечатление медицинские службы мест лишения свободы. Но за это время, надеюсь, кое-что сделано для того, чтобы ситуация улучшилась", - сказал Путин. Он при этом вновь выразил уверенность, что к Навальному в этой сфере применяются "такие же методы, не хуже, <...> чем ко всем другим лицам, находящимся в местах лишения свободы".

Говоря в целом о пенитенциарной системе, глава российского государства обратил внимание, что за последние годы в России почти в два раза сократилось число заключенных. "Это большая, я считаю, победа с нашей стороны и серьезный признак гуманизации нашей правовой системы", - сказал Путин.