Путин назвал смешными разговоры о том, что он боится оппозицию

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает смешными утверждения, что он боится оппозицию. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC, текст которого приводится в понедельник на сайте Кремля.

"Кто вам сказал, что нас пугает оппозиция или меня пугает оппозиция? Кто вам это сказал? Вы знаете, это даже смешно", - сказал Путин.

Путин заявил, что власти РФ не имеют привычки кого-либо убивать, комментируя ситуацию вокруг Алексея Навального.

В ходе разговора журналист задал российскому лидеру вопрос, отдавал ли тот приказ убить Навального. "Конечно, нет. У нас нет такой привычки - кого-то убивать", - ответил президент РФ.

Он напомнил, что Навальный отбывает наказание в колонии из-за того, что ранее нарушал правила условного осуждения. "Дважды человека осуждали условно. По сути, просто предупреждали, чтобы не нарушал действующего в России законодательства. Нет, полное игнорирование требований закона", - заметил Путин.

В конце концов, пояснил российский лидер, суд вынес соответствующее решение, поменяв меру пресечения на содержание под стражей. "Таких вот, я вам скажу, в год в России тысячи, которые нарушают режим условного содержания, не отмечаются, игнорируют требования закона. Тысячи! И они не имеют никакого отношения к политической деятельности", - подчеркнул глава российского государства.

Однако, продолжил президент РФ, "если кто-то прикрывается политической деятельностью, для того чтобы решать свои дела, в том числе коммерческие, то соответствующим образом нужно за это ответить".

Ситуация в США

В свою очередь Путин адресовал собеседнику несколько вопросов, касающихся политической ситуации в США. "Я хочу вас спросить: а вы приказали убить женщину, которая вошла в Конгресс и которую застрелил полицейский? А вы знаете, что у вас 450 человек арестованы после захода в Конгресс?" - поинтересовался он.

Протестующие, как отметил глава российского государства, пришли к зданию Конгресса США в Вашингтоне "не для того, чтобы украсть там компьютер, они пришли с политическими требованиями". В итоге, напомнил он, 450 человек арестованы, им грозит тюремное заключение от 15 до 25 лет.

Российский президент обратил внимание на то, что некоторых из принимавших участие в протестах в США сейчас обвиняют "в заговоре с целью захвата власти" или в грабеже, хотя "они пришли не грабить". "Разве это не преследование за политические взгляды?" - задался вопросом Путин.