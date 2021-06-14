Путин надеется, что при общении с Байденом будут соблюдаться "определенные правила"

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в интервью NBC, текст которого опубликован в понедельник на сайте Кремля, выразил надежду, что на встрече с американским коллегой Джо Байденом будут соблюдаться "определенные правила общения". Глава российского государства считает, что в последнее время отношения Москвы и Вашингтона приносились в жертву внутриполитическим интересам США.

В интервью Путин признался, что не помнит, чтобы Байден, будучи вице-президентом США, при личной встрече назвал его человеком без души. "Я такого не помню. "Что-то с памятью моей стало", - процитировал российский лидер строчку из стихотворения Роберта Рождественского. "У него [Байдена] хорошая память, наверное. Я не исключаю, но я такого не помню", - повторил российский лидер. По его оценке, "вообще, при личных встречах люди стараются вести себя как-то корректно". "Я не помню некорректных элементов поведения со стороны моих коллег, до сих пор ничего подобного не было. Ну может быть, что-то он и сказал, но я не помню", - отметил Путин.

Отвечая на вопрос, уместны ли подобные высказывания в адрес коллег, президент заметил, что "смотря в каком контексте, смотря в какой форме" они произносятся. "Понимаете, можно же по-разному это все сказать, по-разному может быть подано. Но вообще-то люди встречаются для того, чтобы наладить отношения и создать условия для совместной работы, для достижения каких-то позитивных результатов. А если нужно выяснять отношения друг с другом и собачиться, как у нас говорят в России, ругаться, зачем тогда встречаться, время тратить? Лучше заняться вопросами бюджетной и социальной политики внутри страны", - уверен Путин.

"У нас много вопросов, которые мы должны решать. Ну какой смысл? Просто бессмысленная трата времени, и все", - убежден глава российского государства.

На его взгляд, такие высказывания "можно, конечно, подавать для внутриполитического потребления, что в Соединенных Штатах в последние годы и делалось". Путин считает, что "российско-американские отношения приносились в жертву все время острой внутриполитической борьбе в самих США".

"Мы это видим, мы хорошо знаем, нас в чем только ни обвиняли: во вмешательстве в выборы, кибератаках и так далее. Причем ни одного раза не удосужились предъявить какие-то доказательства, просто голословные обвинения", - подчеркнул президент РФ.

"Я удивлен, почему до сих пор нас не обвинили в том, что мы спровоцировали движение Black Lives Matter, - тоже хорошая была бы линия атаки. Но мы не делали это", - заявил глава российского государства.

Трамп и Байден

Говоря о президентах США, с которыми он общался в последние годы, Путин заверил, что и сейчас считает бывшего президента США Дональда Трампа "человеком незаурядным, талантливым". "Иначе он не стал бы президентом США. Он яркий человек, он может нравиться кому-то, может не нравиться. Это, конечно, не порождение американского истеблишмента, он раньше в такой большой политике никогда не был. Естественно, это нравится, не нравится, но это так и есть", - констатировал российский лидер.

На его взгляд, "президент Байден, конечно, кардинальным образом отличается от Трампа, потому что он профессионал, он почти что всю жизнь свою сознательную в политике". "Он занимается этим многие-многие годы, сколько лет он был сенатором, сколько лет он занимался вопросами разоружения, международной политики фактически на экспертном уровне. Это другой человек", - полагает Путин.

"Я очень рассчитываю - есть плюсы, есть минусы, - что не будет таких импульсивных движений со стороны действующего президента [США], что мы будем соблюдать определенные правила общения, сможем о чем-то договариваться, находить какие-то точки соприкосновения", - признался президент России. "А что будет происходить на самом деле, это нужно будет смотреть исходя из реальной, практической политики и ее результатов", - добавил он.

О разговоре про душу

В марте в интервью телеканалу ABC Байден рассказал об эпизоде, во время которого он при встрече заявил российскому президенту, что "не видит в нем души". Вспоминая о том разговоре с Байденом, который произошел около 10 лет назад, Путин заметил: "Насчет души я не знаю, надо еще подумать, что такое душа. Но я не помню этой части наших разговоров, честно говоря, не помню".

"Но мы все, когда мы встречаемся, разговариваем, работаем, добиваемся каких-то решений, мы действуем в интересах своих государств, своих народов. И это лежит в основе всех наших действий, помыслов, и это является побудительным мотивом для организации встреч подобного рода", - подчеркнул российский президент.

И добавил: "Насчет души - это в церковь, пожалуйста".