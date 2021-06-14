Путин отверг критику закона об иноагентах от США, так как "нечего на зеркало пенять"

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Ограничения, действующие для иностранных агентов в США, гораздо жестче, чем в России. Поэтому, как считает президент России Владимир Путин, Вашингтону, критикующему действия российских властей, "нечего на зеркало пенять".

Во время интервью российского лидера телеканалу NBC, текст которого опубликован в понедельник на сайте Кремля, журналист заявил, что несистемная оппозиция в России якобы "сейчас сталкивается с уголовными обвинениями", а некоторым представителям прессы дают статус иностранных агентов, что "вызывает серьезный сбой в их деятельности". Как считает интервьюер, "инакомыслие в России больше не терпят".

"Это вы подаете это как инакомыслие и нетерпимость к инакомыслию в России. Мы на это смотрим совсем по-другому", - парировал Путин.

Он обратил внимание на то, что инициатива об иностранных агентах не является российским "изобретением". Такой закон был принят еще в 1930-е годы в США, напомнил президент РФ. "И он гораздо более жесткий, чем у нас, направлен, в том числе, на предотвращение вмешательства во внутриполитическую жизнь Соединенных Штатов", - подчеркнул он. И в целом, как считает российский лидер, такой закон оправдан.

Он добавил, что Россия приняла эту инициативу совсем недавно с целью защитить свое общество от вмешательства извне. Путин также напомнил о нюансах, связанных с иноагентами, в избирательной системе США. "Если в некоторых штатах иностранные наблюдатели приближаются к избирательному участку, прокурор говорит: только еще несколько метров ближе и посажу вас в тюрьму. Это нормально? Это демократия в современном мире?" - поинтересовался он. В некоторых штатах, добавил глава российского государства, такая практика существует, тогда как в России ничего подобного нет.

"У нас есть такая пословица: нечего на зеркало пенять, если рожа кривая. Это к вам лично не имеет никакого отношения, но если нам кто-то что-то ставит в вину, вы посмотрите на себя, вы там себя в зеркале увидите, а не нас. Здесь нет ничего необычного", - заметил Путин.