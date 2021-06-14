Захарова: ЕС за разговорами о хакерах из РФ игнорирует реальные угрозы инфобезопасности

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Европейские лидеры замалчивают реально существующие проблемы, угрожающие международной информационной безопасности, их больше волнуют "пресловутые российские хакеры". Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале в понедельник.

"Вопрос к залу: вы слышали об этой проблеме что-нибудь от президентов стран ЕС? Или глав правительств западных стран? Нет? Может, в репортажах CNN, BBC, DW? Вот и я не слышала. Их волнуют пресловутые российские хакеры, - указала она. - А банды, использующие все виды информационных технологий для противозаконной деятельности под носом у европейских лидеров, политических конвульсий не вызывают. Нет желания у них беспокоиться относительно вполне конкретного, а не мифического удара по кибербезопасности".

Захарова рассказала, что в конце мая Европол выпустил ежегодный доклад, подготовленный входящим в его структуру Европейским центром по борьбе с незаконным ввозом мигрантов. "Так вот, по документу выходит, что несмотря на все ограничения, связанные с трансграничным перемещением в прошлом году, проблема нелегальной миграции между ЕС и соседними государствами только увеличивается в масштабах", - отметила она.

В частности, указала Захарова, в 2020 году существенно возросла нелегальная переправка мигрантов морем в Великобританию - более 15 тыс. человек. Она также отметила десятикратный рост потока нелегальной миграции зафиксирован на Канарских островах, трехкратный - на Балканах. Растет количество новых маршрутов мигрантов (западноафриканский, южномарокканский), активизируются старые (западнобалканский), добавила она. "И это - на фоне ковида и закрытых границ. Но не это привлекло мое внимание. Тенденция опасная, но предсказуемая", - написала дипломат.

По словам Захаровой, "шокировало другое". В докладе отмечено широкое применение цифровых инструментов в операциях по нелегальной доставке мигрантов. "Используются все механизмы: мессенджеры, виртуальные карты, IP-телефония. Не меньше проблем и с верификационной техникой на еврограницах - паспорта и удостоверения личности продолжают подделываться", - информировала она.

"На этом фоне мы продолжаем предлагать позитивную повестку взаимовыгодного сотрудничества по широкому кругу вопросов, в том числе международной информационной безопасности, - отметила она. - Видимо на Западе уверены, что прекрасно справляются сами. Что ж, судя по данным Европола, пока не очень получается. В одном преуспели - сериале о русских хакерах", - подчеркнула дипломат.