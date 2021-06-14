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Путин не считает избыточным наличие у Китая четырех авианосцев

Президент отметил, что нечего "бояться Китая с авианосцами", причина этого - "характер и уровень отношений" с республикой, а также собственная оборонная достаточность России, которая находится на очень высоком уровне

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Наличие у Китая четырех авианосцев является правильным решением, в нем нет ничего избыточного. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC, текст которого приводится в понедельник на сайте Кремля.

Так он ответил на вопрос, почему Россия "не жалуется о милитаризации Китая на Востоке" на фоне действий республики, в том числе создания четвертого авианосца.

"То, что четыре авианосца, это правильно, потому что один должен быть на обслуживании, один на боевом дежурстве, один должен проходить ремонт и так далее. Ничего здесь избыточного для Китая нет", - считает российский лидер.

Он поинтересовался у интервьюера, сколько авианосцев сейчас у США. Услышав в ответ, что их "намного больше", чем у КНР, Путин заметил: "Вот я об этом и говорю".

Поэтому, продолжил российский президент, РФ нечего "бояться Китая с авианосцами". Причина этого - "характер и уровень отношений" с республикой, а также собственная оборонная достаточность России, которая находится на очень высоком уровне.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКитай
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