Захарова оценила призыв НАТО исключить Чехию и США из списка недружественных стран

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Страны-члены НАТО должны определиться со своей политикой в отношении Москвы, если они не хотят попадать в списки недружественных государств. Об этом написала в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале .

В понедельник в Брюсселе прошел саммит НАТО, по итогам которого лидеры альянса призвали Россию исключить Чехию и США из списка недружественных стран.

"Я правильно понимаю, что в НАТО тем самым заверили нас в желании дружить? Логика-то очевидная: раз просят исключить самих себя из списка недружественных, значит, хотят считаться дружественными", - написала она.

"И это несмотря на наше "безответственное и опасное", с их непоколебимой точки зрения, поведение? Тут пора бы и определиться: либо прекращаете придумывать истории про "Петрова и Боширова" и на этом основании вводить санкции, либо не удивляетесь, что недружественные и в списках", - подчеркнула Захарова.

14 мая на официальном портале правовой информации был опубликован утвержденный российским правительством перечень недружественных иностранных государств. В него вошли только США и Чехия. В документе указывается, что Чехия сможет на месте нанимать в свое диппредставительство в РФ не более 19 работников - граждан России и третьих стран, а США - ни одного. В распространенном в тот же день заявлении МИД Чехии отмечалось, что РФ своим решением включить республику в список недружественных государств осуществила "дальнейший шаг к эскалации" отношений с Чехией, Евросоюзом и его партнерами.