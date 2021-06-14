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Косачев назвал противоречивыми итоги прошедшего в Брюсселе саммита НАТО

Вице-спикер СФ разочарован отсутствием у стран альянса понимания общих реальных вызовов и угроз всему человечеству, но считает обнадеживающей тему моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев разочарован отсутствием у стран НАТО понимания общих реальных вызовов и угроз всему человечеству, но считает обнадеживающей тему моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе. Так он прокомментировал ТАСС итоги прошедшего в понедельник в Брюсселе саммита НАТО.

"Итоги очередного саммита НАТО столь же противоречивы, как и сам факт продолжения деятельности альянса после завершения холодной войны. Из разочарований - зацикленность на Китае и России, отсутствие понимания реальных и общих вызовов и угроз всему человечеству, а не только Западу", - сказал сенатор, подчеркнув, что эти вызовы и угрозы не отразить "лишь повышением военных расходов и укреплением пресловутой трансатлантической солидарности".

"Из обнадеживающего - конечно же, тема моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе после развала ДРСМД и относительная консервация перспектив вхождения в НАТО для Украины и Грузии", - добавил Косачев.

По его мнению, в целом могло бы быть и хуже, но есть и сохраняющаяся надежда на то, что может быть лучше. "Для этого нужен диалог и еще раз диалог. НАТО пойдет в нем вперед настолько, насколько к этому будут готовы США, прочим натовским новобранцам придется подстраиваться на марше", - отметил вице-спикер Совфеда.

Он полагает, что предстоящий женевский саммит лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена покажет, насколько к этому окажутся готовы Штаты. "В готовности России сомневаться не приходится, президент подтверждал это неоднократно и внятно. Ждать осталось недолго", - сказал Косачев.

Теги
Косачев, Константин ИосифовичРоссия
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