Дума рассмотрит приоритетные для единороссов проекты на завершающих созыв заседаниях

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на последних пленарных заседаниях весенней сессии и всего седьмого созыва в целом рассмотрят несколько приоритетных для фракции "Единая Россия" законопроектов. Об этом журналистам в понедельник сообщил лидер думской фракции единороссов Сергей Неверов.

"В повестке Думы несколько приоритетных для "Единой России" законопроектов, которые наша фракция поддержит. В частности, законопроект о социальных гарантиях шахтеров, в котором установлены обязательства работодателей по проведению медицинских осмотров, послесменной реабилитации и внедрению программ укрепления здоровья горняков", - отметил Неверов.

Кроме того, депутаты также намерены рассмотреть во втором чтении поправки в закон о занятости. Как напомнил Неверов, депутаты работали над инициативой по поручению председателя партии Дмитрия Медведева. "Концептуально важно, что мы переносим норму о квотировании рабочих мест для инвалидов в закон о занятости из закона о соцзащите инвалидов и расширяем поддержку трудоустройтсва молодых специалистов до 25 лет. Ключевая цель законопроекта - упростить для человека, который оформляет пособие по безработице, сам процесс сбора документов, а также сделать работу служб занятости современной и удобной, дать возможность поддерживать безработных в открытии своего дела, в том числе в качестве самозанятых (в том числе это касается финансовой помощи)", - подчеркнул Неверов.

Защита граждан и агротуризм

Депутаты также планируют рассмотреть во втором чтении два законопроекта, направленных на защиту граждан от действий недобросовестных коллекторов. Речь идет, в частности, о запрете на взаимодействие микрофинансовых организаций с родными и близкими должников без их согласия, а также об инициативе, гарантирующей "справедливую неприкосновенность минимального размера дохода, необходимого для жизни должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении".

Кроме того, депутаты также планируют рассмотреть инициативы, направленные на возможность строить жилые дома на землях сельхозназначения для проживания членов крестьянского или фермерского хозяйства и их семей, а также проект о распространении действие "дачной амнистии" на уже построенные такие дома. Как напомнил Неверов, обе инициативы "непосредственно являются частью реализации программы партии".

"Кроме того, законодательно будет установлено определение сельского туризма, правила и требования к работе этой сферы. Но самое важное - это включение агротуризма в число направлений, по которым осуществляется государственная поддержка развития сельского хозяйства, устойчивого развития сельских территорий", - подчеркнул лидер думской фракции единороссов.

Весенняя сессия 2021 года будет завершающей для нижней палаты парламента седьмого созыва. Недели пленарных заседаний должны завершиться 18 июня, после этого депутаты будут работать в регионах. Последнее пленарное заседание запланировано на 17 июня. Сессия, согласно графику, должна завершиться 18 июля, с 19 июля по 29 августа депутаты уйдут в отпуск. Затем у них запланированы еще три региональных недели до выборов в Госдуму, которые состоятся 19 сентября.