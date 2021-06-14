Байден заявил, что Россия и Китай пытаются вбить клин между трансатлантическими союзниками

ВАШИНГТОН, 14 июня. /ТАСС/. Россия и Китай пытаются вбить клин между трансатлантическими союзниками, но обязанности по коллективной обороне остаются непоколебимы. С таким утверждением выступил в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе по завершении саммита НАТО президент США Джо Байден.

"И Россия, и Китай пытаются вбить клин в нашу трансатлантическую солидарность", - сказал он. "Но наш альянс - это до сих пор надежная основа, на которой могут продолжать строиться наша коллективная безопасность и наше общее процветание", - добавил Байден.

Президент США подчеркнул, что обсудил с союзниками "агрессивные действия" России и сообщил им, что Вашингтон ответит Москве в случае продолжения "наносящей ущерб деятельности".

"Мы говорили об агрессивных действиях России, представляющих угрозу НАТО и нашей коллективной безопасности. Поэтому я встречался с "Бухарестской девяткой" (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония), восточным флангом союзников в преддверии саммита, - сказал он. - Сегодня я также встречался с лидерами Латвии, Литвы и Эстонии. Я рассказал нашим союзникам, что заявил президенту [России Владимиру] Путину. Я не стремлюсь к конфликту с Россией, но мы ответим, если Россия продолжит наносящую ущерб деятельность".