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Байден заявил, что НАТО намерена и дальше поддерживать суверенитет Украины

Предоставление Украине плана действий по обретению членства в НАТО зависит от шагов Киева, отметил президент США

БРЮССЕЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Страны НАТО намерены и далее поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе по завершении саммита НАТО президент США Джо Байден.

"В качестве союзников мы также подтверждаем продолжающуюся поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказал он.

Байден добавил, что предоставление Украине плана действий по обретению членства в НАТО зависит от шагов Киева. Власти Украины должны решить проблему коррупции, подчеркнул он.

Теги
УкраинаСШАБайден, Джозеф (Джо)
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