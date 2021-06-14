Байден заявил, что НАТО намерена и дальше поддерживать суверенитет Украины

БРЮССЕЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Страны НАТО намерены и далее поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе по завершении саммита НАТО президент США Джо Байден.

"В качестве союзников мы также подтверждаем продолжающуюся поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказал он.

Байден добавил, что предоставление Украине плана действий по обретению членства в НАТО зависит от шагов Киева. Власти Украины должны решить проблему коррупции, подчеркнул он.