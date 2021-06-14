Байден заявил, что считает Путина "достойным соперником"

БРЮССЕЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден считает российского лидера Владимира Путина "достойным соперником", умным и жестким политиком.

"Я уже встречался с ним. Он умный, жесткий, и я бы сказал, что он достойный соперник", - сказал Байден в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе по завершении саммита НАТО.

Президент США ушел от прямого ответа на просьбу уточнить, продолжает ли он считать Путина убийцей.

Байден намерен на предстоящей встрече в Женеве обозначить Путину сферы возможного американо-российского сотрудничества.

"Я собираюсь дать ясно понять президенту Путину, что есть области, где мы можем сотрудничать", - сказал он в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе по завершении саммита НАТО, добавив, что грядущий саммит в Женеве будет "критически важной встречей".

Помимо этого Байден намерен четче обозначить позиции двух стран по тем вопросам, где позиции России и США расходятся. "В тех областях, где мы не соглашаемся, [нужно] прояснить, где находятся красные линии", - добавил глава американской администрации.

При этом он подчеркнул, что не хочет говорить большего о предстоящем разговоре с Путиным прямо сейчас. "Я буду рад поговорить об этом после того, как [эта встреча] завершится, но не перед ее началом", - добавил президент США.

Как ранее проинформировал Кремль, на встрече 16 июня в Женеве лидеры РФ и США обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США.