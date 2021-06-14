Байден заявил, что возможная смерть Навального ухудшит отношения РФ с США и всем миром

БРЮССЕЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Возможная смерть блогера Алексея Навального в тюрьме ухудшит отношения России с США и другими странами. Такое мнение выразил в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе по завершении саммита НАТО президент США Джо Байден.

"Смерть Навального стала бы еще одним свидетельством того, что у России очень слабое или полное отсутствие желания соблюдать основополагающие права человека. Это было бы трагедией, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Это бы не принесло ничего, кроме ухудшения отношений со всем миром и со мной".

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, а 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный. Навальный отбывает наказание в колонии №2 во Владимирской области.