Госдума планирует обсудить штрафы для нежелательных НПО и соглашения в рамках СНГ

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. В Госдуме на заседании во вторник могут обсудить ужесточение уголовной ответственности для членов и организаторов работы нежелательных иностранных НПО в России, ратификацию ряда соглашений в рамках СНГ, ужесточение ответственности в сфере контроля за оружием, а также включение вакцины от коронавируса в национальный календарь прививок. Это следует из проектов повестки заседания и Совета Думы, размещенных в электронной базе палаты. Окончательное решение по повестке заседания Совет Думы примет утром.

Законопроект о внесении вакцинации против коронавирусной инфекции в национальный календарь профилактических прививок должен быть рассмотрен во втором чтении. Им предлагается уточнить, что "национальный календарь профилактических прививок включает в себя профилактические прививки против гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита, гемофильной инфекции, пневмококковой инфекции, гриппа и новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

Профильный комитет Госдумы по охране здоровья дорабатывает инициативу ко второму чтению. В ходе рассмотрения документа в первом чтении спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился к Минздраву и профильному комитету с предложением прописать в законе принцип добровольности вакцинации против коронавирусной инфекции. Он подчеркнул, что в настоящее время отсутствие профилактических прививок влечет отказ от приема граждан на работу или их отстранение от работы, выполнение которой связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. В связи с этим, подчеркнул Володин, к депутатам обращаются граждане, которые опасаются, что "данная прививка может быть обязательной, как некоторые прививки из календаря". При этом, напомнил он, "прививка от коронавируса - дело добровольное, это то, о чем сказал президент".

Международные соглашения

Согласно материалам совета, размещенным в думской электронной базе, депутаты во вторник могут рассмотреть блок ратификаций, в том числе обсудить соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий в рамках СНГ. Документ направлен на создание современных правовых механизмов практического взаимодействия российских компетентных органов с коллегами из других стран СНГ для эффективного предупреждения, выявления, пресечения, расследования и раскрытия преступлений в сфере информационных технологий.

Кроме того, Госдума, как ожидается, обсудит еще одно соглашение в рамках СНГ - о совместной системе связи вооруженных сил государств - участников содружества. Оба документа комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками предлагает рассмотреть во вторник.

Противодействие нежелательным НПО

На прошлой неделе комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал Совету Думы включить в повестку заседания на вторник подготовленный ко второму чтению законопроект об уголовной ответственности за участие или организацию на территории РФ деятельности иностранной или международной неправительственной организации (НПО), признанной в России нежелательной. Согласно тексту, работа в такой НПО может повлечь штраф до 500 тыс. рублей или лишение свободы на срок до четырех лет. Если речь идет об организации работы НПО, то максимальный тюремный срок увеличивается до шести лет.