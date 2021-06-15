Рябков заявил, что Россия готова встречно передать США заключенных-американцев

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Россия готова, задействовав механизм Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц, передать США отбывающих в РФ срок американских граждан, но осужденный за шпионаж Пол Уилан в их число не входит. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью "Известиям" , опубликованном во вторник.

"Мы можем решить буквально "на раз" ситуацию с нашими соотечественниками, которые отбывают умопомрачительные сроки в США. Если американцы согласятся задействовать механизм Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц, мы готовы встречно американцам передать их граждан, - сказал он. - Были на прежних этапах некоторые обсуждения того, кого именно в данной связи мы могли бы иметь в виду, но господина Пола Уилана в тех списках, в тех перечнях и в тех упоминаниях, которые нами делались, не было, и сейчас этот вопрос неактуален, он не рассматривается в данном контексте".

По словам Рябкова, американская сторона с такой позицией знакома. "Мы постоянно американцам об этом говорим, сейчас к саммиту тема вновь звучит. Я не берусь предсказывать, в каком ключе пройдет диалог лидеров, но позиция, которую мы отрабатываем, защищаем и продвигаем, американцам очень хорошо известна", - указал он.

Замглавы МИД РФ отметил, что периодические заявления адвоката Уилана очевидно призваны "сформировать определенное политическое давление". "Это не помогает ни его положению, ни решению всей этой крайне тяжелой ситуации, предельно острой, с так называемыми гуманитарными случаями. Все же есть некоторый опыт в этой сфере, и нагнетать и устраивать какую-то шумиху, тем более в ситуации, когда его вина доказана и он отбывает срок по тяжелой статье - по статье за шпионаж, неправильно. Это не улучшает его шансы", - заключил Рябков.