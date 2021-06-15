Рябков допустил, что послы США и РФ вернутся в Москву и Вашингтон после саммита в Женеве

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков допустил, что одним из решений саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве 16 июня станет возвращение послов России и США в Вашингтоне и Москве в свои посольства. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью "Известиям" , опубликованном во вторник.

"Я допускаю, что одним из результатов будет решение лидеров о том, что послы возвращаются и приступают к реализации понимания или договоренностей, которые на саммите будут достигнуты. Это было бы важным сигналом, несомненно, что определенная крайне сложная страница переворачивается и начинается нечто новое", - сказал он.

"С одной стороны, ожидать прорывов масштабных, действительно далекоидущих, с учетом состояния, в котором оказались отношения по вине США, наверное, было бы несколько наивно", - добавил Рябков.

С другой стороны, как продолжил высокопоставленный дипломат, если не создать базу для дальнейшего движения, то эти прорывы никогда не настанут, что тоже, наверное, непозволительно. "Наше руководство именно из этого исходит, когда дает инструкции, когда мы готовим материалы и в контакте с американцами отрабатываем моменты необходимые для, как мы надеемся, успешного проведения саммита. Такая платформа, особенно в сфере контроля над вооружениями, как результат саммита стала бы очень важным и серьезным достижением и страховым полисом, что ли, на будущее", - указал Рябков.

Российско-американские отношения обострились после резонансного интервью Байдена, в котором тот заявил, что Москва должна будет "заплатить цену" за якобы имевшее место вмешательство в выборы в США, а также позволил себе резкие высказывания в адрес Путина. После этого посол России в США Анатолий Антонов был приглашен для консультаций в Москву, где и находится с 21 марта. Посол США Джон Салливан отбыл для консультаций в Вашингтон 22 апреля.

Работа загранучреждений

Москва пока не видит у Вашингтона готовности к нормализации работы дипломатических представительств, поэтому США остаются в перечне недружественных стран, которым запрещен наем в загранучреждения в России граждан РФ и третьих стран, сказал также Рябков.