Рябков надеется, что саммит РФ - США даст старт диалогу по стратегической стабильности

"Я надеюсь, саммит станет точкой отсчета, - сказал он в интервью изданию "Известиям", опубликованном во вторник, отвечая на соответствующий вопрос. - Мы американцам свои предложения передали, они продолжают внутренний процесс анализа".

По словам Рябкова, сложно предсказать, сколько еще времени займет этот процесс у Вашингтона, который "анализирует свой подход к этой теме". "Время уходит, уже прошло с января (с момента договоренности о продлении на пять лет Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) - прим. ТАСС) пять с лишним месяцев, просто упущено время. <...> Нам пока ничего не говорят, но я надеюсь, что саммит станет стартовой площадкой, даст начальный выстрел для нашей работы - сложнейшей переговорной работы, которую мы готовы проводить. Наша команда боеспособна, позиция имеется, мы готовы, опираясь на опыт прежних лет и то, что было с американцами в последние несколько лет с предыдущей администрацией, двигаться дальше, не ходить по кругу. Надеемся на встречное движение", - подчеркнул замглавы МИД.

Ответственность саммита

Москва рассчитывает, что символизм площадки в Женеве, на которой проводились многие значимые переговоры, поможет американской стороне прочувствовать ответственность предстоящего саммита, отметил замглавы МИД РФ.

Отвечая на вопрос о том, почему именно Женева была выбрана площадкой для саммита и есть ли в этом некий символизм, Рябков обратил внимание, что город относится к числу мировых дипломатических столиц. Он также отметил уровень инфраструктуры и опыт местных властей в проведении встреч высшего уровня.

"Другая сторона, конечно, символическая: проводятся разного рода параллели, вспоминаются разного рода двусторонние контакты российско-американские, но не только. Да, я считаю, что это хорошо - намоленное место, - сказала Рябков. - Будем исходить из того, что это тоже позволит создать правильную обстановку и поможет нашим американским коллегам почувствовать себя на высоте ответственности момента".