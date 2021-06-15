Эксперт считает, что встреча Путина и Байдена заложит основу для новых контактов

ОТТАВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Сам факт встречи между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Джо Байденом в Женеве уже можно расценивать как успех, так как она говорит о готовности к диалогу и заложит основу для новых контактов. Такое мнение выразил во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС политолог, профессор Карлтонского университета (Оттава) Петр Дуткевич, который является крупнейшим в Канаде экспертом по России, одним из основателей и постоянным членом международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Многие российские и западные эксперты ожидают очень скромных результатов от предстоящей встречи Путина и Байдена, указывая на отсутствие проектов документов для подписания и неясную повестку самой встречи, - сказал он. - Я не разделяю этого пессимизма. Отношения между США и РФ находятся в самой низкой точке за последние десятилетия, поэтому предстоящая встреча уже является успешной, так как показывает готовность к диалогу".

Дуткевич полагает, что в публичном пространстве Байден будет использовать уже известные американские нарративы о необходимости сдерживания России, а Путин будет говорить о необходимости улучшения российско-американских отношений в контексте ключевых мировых вызовов. "За закрытыми дверями очень откровенная дискуссия всегда помогает создать основу для дальнейших контактов, - продолжил эксперт. - Мера успеха их встречи будет зависеть от количества обсуждаемых тем, на этом высоком уровне у них последует еще [встреча]".

Политолог предполагает, что российский и американский лидеры могут обсудить "дорожную карту и вопросы воссоздания рабочих групп экспертов, чтобы остановить текущую эрозию процесса по контролю над вооружениями и нераспространением ядерного оружия". Он пояснил, что недавнее продление Россией и США Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, именуемый также СНВ-3) является "хорошим началом работы в этом направлении". Кроме того, Путин и Байден могут поговорить о сотрудничестве в сфере борьбы с изменением климата и о пандемии нового коронавируса.

При этом Дуткевич полагает, что, несмотря на встречу на самом высоком уровне, процесс конфронтации между Россией и США пока будет продолжаться "полным ходом", так как ее "политико-экономические корни слишком глубоки". Но, продолжил он, такого рода встречи способны предотвратить процесс углубления этой конфронтации.