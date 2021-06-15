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Встреча Путина и Байдена в Женеве
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Ушаков считает, что Байден может поднять темы Навального и Белоруссии в беседе с Путиным

Как отметил помощник президента РФ, на этот счет было "очень много сигналов"

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Помощник президента РФ Юрий Ушаков не исключил, что президент США Джо Байден в беседе с российским коллегой Владимиром Путиным поднимет вопрос о ситуации с Навальным и тему Белоруссии.

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Отвечая на вопрос ТАСС, возможно ли на саммите обсуждение ситуации вокруг дела Навального, Ушаков сказал: "Президенты могут поднять любую тему. Мы же понимаем, что, наверное, американская сторона эту тему поднимает. На этот счет очень много сигналов, в том числе из Великобритании, Брюсселя [где с визитом был Байден до поездки в Женеву]. Будут поднимать, конечно".

Аналогично Ушаков ответил и на вопрос, будет ли обсуждаться ситуация в Белоруссии. "Президенты могут поднять любую тему, в том числе и Белоруссию. Я опять-таки не исключаю, что американцы эту тему затронут, тем более, что они пообсуждали это все с союзниками и в кругу НАТО, и в кругу ЕС сейчас будет обсуждение. Если даже американцы забудут какую-то тему, то им напомнят, что сказать надо", - сказал он.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичБелоруссияБельгияСШАВеликобританияРоссияБайден, Джозеф (Джо)Ушаков, Юрий ВикторовичВстреча Путина и Байдена в Женеве
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