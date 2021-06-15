Ушаков считает, что Байден может поднять темы Навального и Белоруссии в беседе с Путиным

Отвечая на вопрос ТАСС, возможно ли на саммите обсуждение ситуации вокруг дела Навального, Ушаков сказал: "Президенты могут поднять любую тему. Мы же понимаем, что, наверное, американская сторона эту тему поднимает. На этот счет очень много сигналов, в том числе из Великобритании, Брюсселя [где с визитом был Байден до поездки в Женеву]. Будут поднимать, конечно".

Аналогично Ушаков ответил и на вопрос, будет ли обсуждаться ситуация в Белоруссии. "Президенты могут поднять любую тему, в том числе и Белоруссию. Я опять-таки не исключаю, что американцы эту тему затронут, тем более, что они пообсуждали это все с союзниками и в кругу НАТО, и в кругу ЕС сейчас будет обсуждение. Если даже американцы забудут какую-то тему, то им напомнят, что сказать надо", - сказал он.