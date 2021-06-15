Ушаков рассказал, как будут проходить переговоры Путина и Байдена

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Положение в отношениях России и США близко к критическому, и встреча президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве должна помочь им достичь понимания в каких-то вопросах, считает помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"В ходе нее (встречи) если не договоренности, то понимание между президентами будет достигнуто. Конечно, это будет сказываться на дальнейшем развитии российско-американских отношений, которые сейчас в тупике, положение близко к критическому, и что-то в этом контексте, конечно, нужно будет делать", - сказал помощник президента журналистам.
Темы повестки
Президенты обсудят практически все темы, волнующие и Москву, и Вашингтон, в том числе нерешенные двусторонние вопросы, стратегическую стабильность и региональные конфликты, сообщил Ушаков.
"Практически все темы, которые сейчас волнуют и нас, и американскую сторону, отражены в согласованном варианте [повестки переговоров]", - сказал представитель Кремля.
Среди этих тем - "состояние и перспективы развития российско-американских отношений, основные вопросы стратегической стабильности, вопросы информационной безопасности, вопросы борьбы с киберпреступностью". "Конечно, будут обсуждены и конкретные нерешенные вопросы двусторонних отношений", - сказал Ушаков. Кроме того, будет обсуждаться "проблематика экономического сотрудничества, климат, Арктика и противодействие коронавирусу".
Помощник президента уточнил, что примерно в таком порядке эти темы и предполагаются к обсуждению на саммите, хотя президенты "могут полностью переиграть [регламент] и начать обсуждать какой-то другой вопрос".
Региональная повестка
"На "десерт" оставлены региональные проблемы: это Ближний Восток, Сирия, Ливия, ситуация вокруг иранской ядерной программы, урегулирование в Афганистане, на Корейском полуострове, в Нагорном Карабахе. Ну и, очевидно, Украина. И, может быть, какие-то другие вопросы, президенты могут по своему усмотрению затронуть любую тему, никому в этом праве не откажешь, дискуссия будет затрагивать и те вопросы, которые заранее не согласованы и в повестке дня не обозначены", - сказал Ушаков.
Он отдельно подчеркнул, что в состав российской делегации включены спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замглавы администрации президента Дмитрий Козак. "То есть можно сделать вывод, что Украина и Сирия будут в числе вопросов, которые президенты затронут", - указал Ушаков.
Как подчеркнул представитель Кремля, все согласованные обеими сторонами к обсуждению вопросы выглядят "вполне естественно". "Например, состояние и перспективы двусторонних отношений - любому человеку, третьекласснику, понятно, что это надо обсуждать с учетом нынешней кризисной ситуации. Проблематика стратегической стабильности - тоже понятно", - сказал Ушаков, подчеркнув, что это ключевые вопросы не только для России и США, но и для всего мира.
Помощник президент обратил внимание и на важность вопросов регионального характера, так как "кризисы множатся и обостряются".
По словам Ушакова, при подготовке повестки саммита сторонами была проведена "основательная работа". "Естественно, были какие-то разногласия, нестыковки, но потом мы достаточно быстро вышли на общее понимание формата и тем, которые будут обсуждаться. Это же самое простое - согласовать темы и договориться, в каком составе кто будет присутствовать. Все остальное - гораздо сложнее, содержание [переговоров] очень сложное", - подчеркнул представитель Кремля.
О других темах
Отвечая на вопрос, возможно ли на саммите обсуждение ситуации вокруг Алексея Навального, Ушаков вновь подчеркнул: "Президенты могут поднять любую тему". "Мы же понимаем, что, наверное, американская сторона эту тему поднимает. На этот счет очень много сигналов, в том числе из Великобритании, Брюсселя [где с визитом был Байден до поездки в Женеву]. Будут поднимать, конечно", - предположил помощник российского лидера.
Аналогично Ушаков ответил и на вопрос, будет ли обсуждаться ситуация в Белоруссии. "Я опять-таки не исключаю, что американцы эту тему затронут, тем более что они пообсуждали это все с союзниками и в кругу НАТО, и в кругу ЕС. Если даже американцы забудут какую-то тему, то им напомнят, что сказать надо", - заметил представитель Кремля.
Захваченная дипсобственность
По словам Ушакова, нерешенных вопросов в двусторонних отношениях "очень много, в том числе по линии работы дипломатических представительств двух стран, по другим линиям, <…> в том числе то, что американцы наших [граждан] отлавливают во всех частях света". "С 2014 года очень много напринимали американцы и санкций, и различных совершенно неоправданных шагов много было сделано в отношении работы дипломатических представительств", - сказал представитель Кремля.
"Была, можно сказать, сворована наша собственность там, которая официально была зафиксирована, договоренности есть. Много чего есть обсуждать, это все будет обсуждаться в рубрике "Нерешенные вопросы в двусторонних отношениях". Если хотя бы часть [этих вопросов] мы сдвинем с места, уже будет неплохо", - подчеркнул Ушаков.
2 сентября 2017 года власти США в рамках антироссийских санкций закрыли генеральное консульство РФ в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке. Первые два объекта находятся в госсобственности России и обладают дипломатическим иммунитетом, а третий Москва арендовала. РФ расценила захват дипсобственности как откровенно враждебный акт и призвала США немедленно вернуть эти объекты. 26 марта 2018 года Вашингтон объявил о закрытии в Сиэтле генерального консульства РФ (арендуемое помещение), а также резиденции генконсула (дипсобственность).
Cовместная пресс-конференция
Договоренности о проведении совместной пресс-конференции президентов России и США после саммита не достигнуто, сообщил Ушаков.
"В ходе подготовки не была достигнута договоренность о проведении совместной пресс-конференции. И этим нынешняя встреча отличается от других. Вы помните, что в Хельсинки проводилась пресс-конференция с Дональдом Трампом, достаточно запоминающаяся с мячом и так далее", - сказал он. Ушаков отметил также, что "раньше американская сторона в первую очередь и более активно, чем Москва, еще с советского периода выступала за проведение совместных конференций". "На этот раз достигнуто понимание, что каждая сторона будет организовывать отдельное общение с прессой", - добавил помощник главы государства.
"Практический оптимизм"
Россия и США понимают необходимость разгребать завалы в двусторонних отношениях, поэтому на предстоящую встречу лидеров двух стран Владимира Путина и Джо Байдена можно смотреть с некоторым практическим оптимизмом, считает Ушаков.
"У меня нет уверенности, что какие-то договоренности [на саммите в Женеве 16 июня] будут достигнуты. Посмотрим, я не знаю. Смотрю на эту встречу с практическим оптимизмом, но не с большим", - сказал представитель Кремля.
"Это же первая встреча в таких тяжелейших условиях, которые сложились в двусторонних отношениях. Я думаю, что обе стороны понимают, что пора начать разгребать эти завалы, которые созданы", - подчеркнул помощник президента РФ.
Компромиссы и перспективы
По его словам, любые договоренности, если их удастся достигнуть на саммите, "будут иметь компромиссный характер" и пойдут на пользу двусторонним отношениям. "А потом уже задача наша [администраций], задача экспертов, задача внешнеполитических и других ведомств - пытаться реализовать даже не договоренности, а какие-то понимания, которые будут достигнуты, и те поручения, которые будут даваться по ходу переговоров президентов. Я надеюсь, что это будет", - сказал представитель Кремля.
Ушаков не стал строить предположений, будет ли на саммите в Женеве обсуждаться сразу и вопрос о следующей встрече Путина и Байдена. "Этого я не знаю. Все зависит от того, как пойдет первое общение президентов", - сказал он. Помощник президента РФ заметил, что "подготовительная работа прошла достаточно успешно" и была "согласована достаточно содержательная повестка дня".
О риторике
Ушаков не стал давать однозначную характеристику тому, смягчилась ли в преддверии саммита риторика со стороны США в адрес России. "В апреле были приняты санкции, а сейчас только начало июня. Смягчилась [риторика] или нет? В плане стратегической стабильности - решение продлить важнейший договор [СНВ-3], это идет в плюс. Вместе с тем, [есть] другие минусы - в той же стратегической сфере, о них известно хорошо", - сказал помощник главы российского государства.
Говоря о результатах встреч Путина с предыдущими президентами США, Ушаков отметил, что американцы зачастую не выполняют "договоренности, которые достигаются при предыдущей администрации, особенно если эта администрация носит другую партийную окраску". Он напомнил, что многие из вещей, которые проговаривались на встречах президента РФ с предыдущим американским лидером Дональдом Трампом, "так и подвисли в воздухе".
Переговоры в узком и расширенном составе
Президенты проведут переговоры сначала в узком, а затем в расширенном составе, а возможность общения с глазу на глаз зависит от их желания, сообщил Ушаков.
Он подтвердил, что российский лидер планирует прилететь в Женеву непосредственно в день саммита, 16 июня. "Переговоры сейчас запланированы как состоящие из трех частей. Первая - беседа в узком составе. Потом уже переговоры в расширенном составе, которые будут иметь продолжение. То есть, узкий состав, затем расширенный состав, затем небольшой перерыв на чай-кофе, и затем переговоры продолжаются", - сказал Ушаков.
По его словам, в переговорах в узком составе примут участие министр иностранных дел Сергей Лавров и его американский коллега Энтони Блинкен, а также переводчики. В расширенном составе перевод будет синхронный, добавил Ушаков.
Разговор тет-а-тет
На вопрос, возможна ли беседа двух лидеров тет-а-тет, Ушаков заметил: "Я не знаю, как президенты решат, это от них зависит". Он напомнил, что разговоры с глазу на глазу случались на встречах лидеров России и США, а ранее СССР и США. "А что касается того, захотят ли [на этот раз] президенты отойти в сторонку и поговорить по-настоящему тет-а-тет, я не знаю, это от них зависит", - еще раз подчеркнул представитель Кремля.
Защита здоровья
Отвечая на вопрос об антиковидных мерах, Ушаков подчеркнул, что в целом на саммите принимаются сверхсерьезные меры безопасности. "И с точки зрения обеспечения здоровья президентов тоже - и американцы, и мы к этому очень серьезно относимся", - сказал он.
Ушаков отметил, что переговоры пройдут в достаточно небольшом помещении и к делегациям "есть требования" по ПЦР-тестам, но не уточнил детали. По его словам, в последнее время проводилось не так много контактов лидеров в очном формате, поэтому к медицинским вопросам приковано "повышенное внимание".
О продолжительности саммита
Ушаков сказал, что по итогам встречи стороны организуют каждая для своего президента пресс-конференцию, "и на этом саммит завершается".
Он утвердительно ответил на вопрос, есть ли план относительно того, сколько времени займут переговоры, но не стал раскрывать эту деталь. "Все зависит от того, как пойдет дискуссия и как президенты будут настроены, какие проблемы займут больше времени, чем мы запланировали. Сейчас глупо даже говорить [о продолжительности саммита], но [график] есть", - сказал помощник президента.