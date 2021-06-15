Ушаков рассказал, как будут проходить переговоры Путина и Байдена

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Положение в отношениях России и США близко к критическому, и встреча президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве должна помочь им достичь понимания в каких-то вопросах, считает помощник президента РФ Юрий Ушаков. "В ходе нее (встречи) если не договоренности, то понимание между президентами будет достигнуто. Конечно, это будет сказываться на дальнейшем развитии российско-американских отношений, которые сейчас в тупике, положение близко к критическому, и что-то в этом контексте, конечно, нужно будет делать", - сказал помощник президента журналистам. Темы повестки Президенты обсудят практически все темы, волнующие и Москву, и Вашингтон, в том числе нерешенные двусторонние вопросы, стратегическую стабильность и региональные конфликты, сообщил Ушаков.

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"Практически все темы, которые сейчас волнуют и нас, и американскую сторону, отражены в согласованном варианте [повестки переговоров]", - сказал представитель Кремля. Среди этих тем - "состояние и перспективы развития российско-американских отношений, основные вопросы стратегической стабильности, вопросы информационной безопасности, вопросы борьбы с киберпреступностью". "Конечно, будут обсуждены и конкретные нерешенные вопросы двусторонних отношений", - сказал Ушаков. Кроме того, будет обсуждаться "проблематика экономического сотрудничества, климат, Арктика и противодействие коронавирусу". Помощник президента уточнил, что примерно в таком порядке эти темы и предполагаются к обсуждению на саммите, хотя президенты "могут полностью переиграть [регламент] и начать обсуждать какой-то другой вопрос". Региональная повестка "На "десерт" оставлены региональные проблемы: это Ближний Восток, Сирия, Ливия, ситуация вокруг иранской ядерной программы, урегулирование в Афганистане, на Корейском полуострове, в Нагорном Карабахе. Ну и, очевидно, Украина. И, может быть, какие-то другие вопросы, президенты могут по своему усмотрению затронуть любую тему, никому в этом праве не откажешь, дискуссия будет затрагивать и те вопросы, которые заранее не согласованы и в повестке дня не обозначены", - сказал Ушаков. Он отдельно подчеркнул, что в состав российской делегации включены спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замглавы администрации президента Дмитрий Козак. "То есть можно сделать вывод, что Украина и Сирия будут в числе вопросов, которые президенты затронут", - указал Ушаков. Как подчеркнул представитель Кремля, все согласованные обеими сторонами к обсуждению вопросы выглядят "вполне естественно". "Например, состояние и перспективы двусторонних отношений - любому человеку, третьекласснику, понятно, что это надо обсуждать с учетом нынешней кризисной ситуации. Проблематика стратегической стабильности - тоже понятно", - сказал Ушаков, подчеркнув, что это ключевые вопросы не только для России и США, но и для всего мира. Помощник президент обратил внимание и на важность вопросов регионального характера, так как "кризисы множатся и обостряются". По словам Ушакова, при подготовке повестки саммита сторонами была проведена "основательная работа". "Естественно, были какие-то разногласия, нестыковки, но потом мы достаточно быстро вышли на общее понимание формата и тем, которые будут обсуждаться. Это же самое простое - согласовать темы и договориться, в каком составе кто будет присутствовать. Все остальное - гораздо сложнее, содержание [переговоров] очень сложное", - подчеркнул представитель Кремля. О других темах Отвечая на вопрос, возможно ли на саммите обсуждение ситуации вокруг Алексея Навального, Ушаков вновь подчеркнул: "Президенты могут поднять любую тему". "Мы же понимаем, что, наверное, американская сторона эту тему поднимает. На этот счет очень много сигналов, в том числе из Великобритании, Брюсселя [где с визитом был Байден до поездки в Женеву]. Будут поднимать, конечно", - предположил помощник российского лидера. Аналогично Ушаков ответил и на вопрос, будет ли обсуждаться ситуация в Белоруссии. "Я опять-таки не исключаю, что американцы эту тему затронут, тем более что они пообсуждали это все с союзниками и в кругу НАТО, и в кругу ЕС. Если даже американцы забудут какую-то тему, то им напомнят, что сказать надо", - заметил представитель Кремля. Захваченная дипсобственность По словам Ушакова, нерешенных вопросов в двусторонних отношениях "очень много, в том числе по линии работы дипломатических представительств двух стран, по другим линиям, <…> в том числе то, что американцы наших [граждан] отлавливают во всех частях света". "С 2014 года очень много напринимали американцы и санкций, и различных совершенно неоправданных шагов много было сделано в отношении работы дипломатических представительств", - сказал представитель Кремля.

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