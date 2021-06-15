Путин после переговоров с Байденом проведет встречу с президентом Швейцарии

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин после переговоров со своим американским коллегой Джо Байденом в Женеве 16 июня проведет отдельную встречу с президентом Швейцарии Ги Пармеленом. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"После того, как пресс-конференция [Путина по итогам встречи с президентом США] пройдет, будет двусторонняя встреча с президентом Швейцарии", - сказал представитель Кремля. По его словам, повестка разговора Путина и Пармелена не согласовывалась, "просто договорились о встрече", и, очевидно, обсуждаться будет развитие двустороннего сотрудничества.

Помощник президента подчеркнул, что Россия очень ценит нейтральную роль Швейцарии и признательна швейцарской стороне за организацию саммита в Женеве.

"Там несколько столиц рассматривалось. Причем мы предложили несколько столиц, а американцы согласились с одним из наших предложенных вариантов", - рассказал Ушаков подробности выбора места проведения российско-американской встречи на высшем уровне.