Ушаков не исключил, что послы РФ и США смогут вернуться к работе после саммита в Женеве

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Послы России и США Анатолий Антонов и Джон Салливан примут участие в саммите лидеров двух стран в Женеве и могут прямо оттуда вернуться к местам своей работы в случае достижения такой договоренности Владимиром Путиным и Джо Байденом. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Помимо Антонова будет присутствовать [на саммите] и его американский коллега [посол США в Москве]", - сказал представитель Кремля, напомнив, что оба главы дипмиссий в настоящее время находятся на консультациях в своих столицах.

"Есть такой настрой, что с учетом итогов саммита, если об этом договорятся президенты, то послы переместятся соответственно туда, где должны работать", - сказал он. Ушаков с улыбкой добавил, что послам, "видно, нравится: тому - в Вашингтоне, этому - в Москве, консультируются, наверное, устали от этого".

"Если президенты решат, то послы сразу же после женевского мероприятия смогут вернуться в столицы [стран, где они работают]", - сказал он.

Отвечая на вопрос, можно ли будет такое решение считать прорывом, Ушаков с долей иронии заметил, что, если это состоится, то будет достижением, ради которого "можно даже в Женеву слетать".

Кроме Антонова и самого Ушакова, в состав российской делегации, по словам помощника президента РФ, войдут министр иностранных дел Сергей Лавров и его заместитель Сергей Рябков, замглавы администрации Кремля - пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. Кроме того, для обсуждения различных вопросов по региональной проблематике также приглашены замглавы администрации президента Дмитрий Козак и специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, сказал Ушаков.