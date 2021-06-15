Путин планирует очно принять участие в съезде "Единой России" 19 июня

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин по-прежнему планирует очно принять участие в съезде "Единой России" в субботу, 19 июня, несмотря на усиление в Москве антиковидных мер. Об этом заявил во вторник ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, планируется с учетом принятых мер", - ответил представитель Кремля на вопрос, планируется ли по-прежнему очное участие Путина в съезде единороссов в нынешних эпидемиологических условиях в столице.

Ранее источник ТАСС в партии сообщил, что "Единая Россия" пока не планирует переносить назначенный на 19 июня предвыборный съезд в связи с введением в Москве новых мер противодействия коронавирусной инфекции и объявлением "длинных выходных". При этом собеседник агентства отмечал, что обсуждается минимизация числа гостей и участников съезда вплоть до кворума.

Согласно закону, все партии должны провести предвыборные съезды и утвердить списки кандидатов на выборы в Госдуму в течение 25 дней после официального опубликования указа президента РФ о назначении выборов. Все съезды должны проходить в очном режиме.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил в столице дни с 15 по 19 июня нерабочими в связи с подъемом уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября 2021 года.