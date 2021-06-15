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Лавров: регионы России продолжают сотрудничество с Европой, несмотря на санкции ЕС

Взаимодействие осуществляется по линии программ приграничного сотрудничества, отметил глава МИД РФ

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Сотрудничество российских регионов с государствами Европейского союза и Норвегией не останавливается, несмотря на санкционную политику Брюсселя в отношении Москвы. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета глав субъектов РФ.

"Несмотря на раскрученную Брюсселем санкционную спираль, продолжается взаимодействие по линии программ приграничного сотрудничества с государствами Евросоюза и Норвегией. Общий бюджет таких проектов превысил €300 млн, это серьезная сумма", - отметил он.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияРоссия-ЕС
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