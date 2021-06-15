МВД России исключило Тихановскую из межгосударственного розыска по инициативе Белоруссии

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. МВД России исключило бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую из базы данных межгосударственного розыска по инициативе белорусских правоохранительных органов. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-центре ведомства в ответ на соответствующий запрос агентства.

В октябре 2020 года Тихановская была объявлена в межгосударственный розыск на территории России. Основанием для этого стало уголовное дело. При этом с 25 мая 2021 года в базе разыскиваемых МВД России лиц информация о Тихановской отсутствует.

"Решение об объявлении в межгосударственный розыск лица либо его прекращении, а также направления данной информации на централизованный учет Межгосударственный информационный банк находится исключительно в компетенции правоохранительных органов государства - участника СНГ, являющегося инициатором розыска", - сказали в пресс-центре ведомства, добавив, что по этому вопросу рекомендуется обращаться в правоохранительные органы Белоруссии.