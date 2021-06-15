{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

МВД России исключило Тихановскую из межгосударственного розыска по инициативе Белоруссии

В ведомстве также рекомендовали обращаться по этому вопросу в белорусские правоохранительные органы
Светлана Тихановская EPA-EFE/ALESSANDRO DELLA VALLE
Описание
Светлана Тихановская
© EPA-EFE/ALESSANDRO DELLA VALLE

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. МВД России исключило бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую из базы данных межгосударственного розыска по инициативе белорусских правоохранительных органов. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-центре ведомства в ответ на соответствующий запрос агентства.

В октябре 2020 года Тихановская была объявлена в межгосударственный розыск на территории России. Основанием для этого стало уголовное дело. При этом с 25 мая 2021 года в базе разыскиваемых МВД России лиц информация о Тихановской отсутствует.

"Решение об объявлении в межгосударственный розыск лица либо его прекращении, а также направления данной информации на централизованный учет Межгосударственный информационный банк находится исключительно в компетенции правоохранительных органов государства - участника СНГ, являющегося инициатором розыска", - сказали в пресс-центре ведомства, добавив, что по этому вопросу рекомендуется обращаться в правоохранительные органы Белоруссии.

Теги
БелоруссияРоссия
Лавров: регионы России продолжают сотрудничество с Европой, несмотря на санкции ЕС
Взаимодействие осуществляется по линии программ приграничного сотрудничества, отметил глава МИД РФ
Читать полностью