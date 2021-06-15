Лавров: Россия готова разрабатывать новые форматы межрегионального диалога с США

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Москва открыта к развитию межрегионального сотрудничества с Вашингтоном и заинтересована в создании новых региональных структур для работы по линии тихоокеанского диалога с США. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета глав субъектов РФ.

"Мы заинтересованы в создании новых региональных структур, включая Совет Берингова/Тихоокеанско-Арктического региона, предполагающего участие ряда российских арктических субъектов и Аляски, отметил глава дипведомства. - Пока наши американские партнеры размышляют над этим предложением".

Лавров также указал, что Россия готова развивать "межрегиональное сотрудничество с Соединенными Штатами в рамках российско-американского тихоокеанского партнерства".