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Лавров: Россия готова разрабатывать новые форматы межрегионального диалога с США

Глава МИД РФ также указал, что Москва готова развивать межрегиональное сотрудничество с Вашингтоном в рамках российско-американского тихоокеанского партнерства

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Москва открыта к развитию межрегионального сотрудничества с Вашингтоном и заинтересована в создании новых региональных структур для работы по линии тихоокеанского диалога с США. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета глав субъектов РФ.

"Мы заинтересованы в создании новых региональных структур, включая Совет Берингова/Тихоокеанско-Арктического региона, предполагающего участие ряда российских арктических субъектов и Аляски, отметил глава дипведомства. - Пока наши американские партнеры размышляют над этим предложением".

Лавров также указал, что Россия готова развивать "межрегиональное сотрудничество с Соединенными Штатами в рамках российско-американского тихоокеанского партнерства".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссия
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