В Крыму посоветовали Раде ввести преференции для украинцев, отдыхающих на полуострове

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. Депутатам Верховной рады Украины стоило бы подумать о преференциях для жителей страны, выезжающих на отдых в Крым, а не тратить время на законопроекты касательно полуострова, которые фактически не обладают юридической силой, считает сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Верховная рада разрабатывает законопроект, в случае принятия которого будет отменена свободная экономическая зона "Крым", созданная в 2014 году. Таким образом, будут отменены налоговые льготы для граждан Украины, проживающих на полуострове, и они будут платить налоги по тем же правилам, как и живущие внутри страны. Также сообщалось, что принять законопроект собираются до саммита "Крымской платформы", который планируется провести в августе.

"Мы понимаем, что разработанный в Верховной раде законопроект об отмене свободной экономической зоны в Крыму никаких правовых последствий иметь не будет, так как касается интересов другого суверенного государства. Вопрос и в том, какую пользу проделанная работа принесет гражданам Украины. Возможно, было бы лучше, если бы на уровне межправительственных соглашений ввести преференции для многочисленных украинцев, которые и после 2014 года продолжают приезжать в Крым на отдых, и снизить для них экономические затраты", - сказала Ковитиди ТАСС во вторник.

Она отметила, что сейчас на Украине фиксируется рост цен по многим товарам и услугам, в том числе по категориям, касающимся всех граждан: например, на коммунальные услуги или продовольственные товары. При этом такого роста заработных плат не наблюдается. "И было бы здорово, если бы хотя бы на отдых были какие-то субсидии, чтобы украинцы могли отдохнуть", - добавила собеседница агентства.

По ее мнению, сейчас депутаты Верховной рады "тратят на составление политических фейков то время, которое они должны тратить на разработку законов, направленных на улучшение жизни украинцев".

Крым два года подряд бил рекорды по турпотоку за весь постсоветский период. В 2018 году регион посетили 6,8 млн человек, в 2019 году - 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году сезон начался позже обычного из-за пандемии, тем не менее в Крыму побывали более 6,3 млн человек. В этом году, как прогнозируется, регион примет около 10 млн человек. При этом ежегодно фиксируется большое число туристов из Украины.

Ситуация в Крыму

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.