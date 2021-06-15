Переговоры Путина и Байдена в Женеве рассчитаны на четыре-пять часов с учетом перерывов

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Продолжительность саммита РФ - США в Женеве 16 июня, как планируется, составит примерно четыре-пять часов с учетом перерывов. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"[Переговоры] рассчитаны на четыре-пять часов, с перерывами и сменой форматов", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, сколько по плану отводится времени на встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Песков не в курсе, совпадут ли по времени пресс-конференции лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена по итогам саммита двух стран. При этом он сообщил, что российский лидер встретится со своим пулом сразу по итогам переговоров.

"Я не знаю, будет ли пресс-конференция господина Байдена, но я могу вам официально подтвердить, что пресс-конференция Владимира Путина состоится по итогам встречи", - сказал Песков во вторник журналистам, отвечая на вопрос, совпадут ли по времени итоговые заявления двух лидеров.