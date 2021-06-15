Песков заявил, что стенограмма интервью Путина телеканалу NBC приведена Кремлем без купюр

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что в стенограмме интервью главы российского государства Владимира Путина телеканалу NBC нет упоминания об Алексее Навальном и СМИ-иноагентах.

Что говорил Путин в интервью NBC

О предстоящем саммите и будущем преемнике. Что говорил Путин в интервью NBC

По его словам, текст был опубликован без купюр и является первоисточником.

"Нет, сайт это первоисточник", - сказал пресс-секретарь президента, отвечая во вторник на соответствующий вопрос журналистов.

Он посоветовал представителям СМИ ознакомиться с расшифровкой интервью на сайте Кремля и убедиться, что никаких изъятий в ней нет. "Почему нет упоминания Алексея Навального? Есть. Читайте внимательно. Все, что было сказано президентом, все есть на сайте", - заверил Песков.