Песков: накануне встречи с Байденом Путин занимается и внутрироссийскими делами

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин готовится к встрече 16 июня с американским коллегой Джо Байденом в Женеве, но не ослабляет внимание к внутренним делам страны. Об этом рассказал журналистам во вторник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Путин сегодня работает в Кремле, завершается подготовка к завтрашнему саммиту, но помимо этого, естественно, основное внимание все-таки на внутренних делах", - сказал представитель Кремля. Он уточнил, что президент во вторник проводит "разные рабочие встречи", в частности, "на докладе у него будет министр просвещения Сергей Кравцов".

Говоря о темах предстоящей беседы, Песков отметил, что "в школах, помимо того, что сейчас идут экзамены, еще лето - это традиционно все-таки подготовка к 1 сентября". Поэтому разговор пойдет об "основных вопросах, связанных с обучением". "Кроме того, вы видите непростую эпидемиологическую обстановку, уже Кравцов заявлял, что все экзамены идут без изменений, но тем не менее это хорошая возможность еще раз доложить президенту о том, как организуется процесс", - добавил пресс-секретарь.

"Завтра Путин работает в Женеве, а в четверг - рабочий день в Москве", - уточнил Песков.