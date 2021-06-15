Госдума вводит уголовное наказание за организацию работы нежелательных НПО в России

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла во втором, основном чтении законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за участие, сбор средств и организацию деятельности иностранных или международных неправительственных организаций (НПО), признанных нежелательным на территории России.

Действующей редакцией статьи 284.1 Уголовного кодекса РФ установлена единая ответственность за руководство и участие в деятельности таких НПО. Штраф за это составляет от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, срок лишения свободы может составить от двух до шести лет.

Принятый во вторник законопроект предусматривает, что участие в работе нежелательной НПО повлечет штраф в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей либо в размере дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо лишение свободы на срок от одного года до четырех лет с возможным лишением права заниматься определенной работой на срок до 10 лет. Кроме того, законопроектом предусмотрены обязательные работы на срок до 360 часов или принудительные работы на срок до четырех лет.

Во втором чтении проект закона был существенно доработан. Одной из принятых Госдумой поправок предоставление или сбор средств, оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности на территории РФ нежелательной НПО, выделяются в отдельный состав. Такое преступление будет наказываться обязательными работами на срок до 360 часов, принудительными работами на срок до четырех лет с возможным ограничением свободы на срок до двух лет, а также "лишением свободы на срок от одного года до пяти лет" с потерей права заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового.

Корректировке подверглись и другие положения законопроекта. Так, предложено уточнить, что лишение свободы на срок от двух до шести лет может грозить не за руководство НПО, как указано в редакции первого чтения, а за организацию ее деятельности на территории РФ. Также уточняется, что к уголовной ответственности за участие в деятельности нежелательной НПО на территории РФ будут привлекаться лица, которые ранее были подвергнуты не только административному наказанию за аналогичные деяния, но и привлечены к ответственности по этой же статье Уголовного кодекса. В редакции законопроекта первого чтения не было уточнения о том, что речь идет об участии, поддержке или организации деятельности НПО именно в России.