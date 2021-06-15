Песков не знает подробностей о принятии закона о поиске пропавших по данным геолокации

25 июня 2020 года директор АНО "Центр поиска пропавших люде" Григорий Сергеев на встрече президента Владимира Путина с членами Общественной палаты обращал внимание на затягивание сроков исполнения поручения главы государства о принятии законопроекта для упрощения получения данных о геолокации мобильных устройств с целью оперативного поиска пропавших без вести. По итогам обсуждения президентом было дано поручение доработать законопроект. 9 июня 2021 года Госдума приняла документ в третьем чтении. Однако Сергеев считает, что он не дает всех возможностей поисковым отрядам.

"Нет, президент не знает о позиции Сергеева, и в связи с тем, что мы не знаем нюансов, вряд ли может быть какая-то реакция", - сказал Песков журналистам во вторник, отвечая на просьбу прокомментировать сложившуюся ситуацию.

"Поскольку закон уже принят [Госдумой], мы исходим из того, что была возможность участвовать в процессе разработки этого законопроекта тех, кто был инициатором принятия и разработки", - отметил представитель Кремля. "Другой информацией, к сожалению, мы не располагаем", - добавил он.