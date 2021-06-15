Госдума вводит дисквалификацию для работников избиркомов за участие в нежелательных НПО

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект, который в том числе предусматривает дисквалификацию на год работников аппаратов избирательных комиссий за участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации (НПО), признанной в РФ нежелательной.

Поправки вносятся в статью 20.33 Кодекса РФ об административных правонарушениях, она предусматривает ответственность как за участие в работе нежелательной НПО, так и за нарушение запретов, установленных законом "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации".

Согласно тексту, это правонарушение повлечет для "должностных лиц - работников аппаратов избирательных комиссий - дисквалификацию сроком на один год".