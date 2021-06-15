Источник: пресс-конференция Путина после переговоров с Байденом запланирована на 19:00 мск

ЖЕНЕВА, 15 июня. /ТАСС/. Пресс-конференция президента России Владимира Путина по итогам его переговоров 16 июня в Женеве с американским коллегой Джо Байденом запланирована на 18:00 по местному времени (19:00 мск). Об этом ТАСС сообщил во вторник источник, знакомый с ходом подготовки саммита.

По его данным, начало беседы в узком составе (с участием главы МИД Сергеем Лавровым с российской стороны) запланировано на 13:15 (14:15 мск), через 45 минут начнется первая часть разговора лидеров в расширенном составе, вторая - примерно через два часа.

После пресс-конференции Путина примет президент Швейцарии Ги Пармелен.

Встреча президентов России и США состоится на вилле "Ла-Гранж". "[Переговоры] рассчитаны на четыре-пять часов, с перерывами и сменой форматов", - проинформировал журналистов во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, на саммите принимаются сверхсерьезные антиковидные меры. "И с точки зрения обеспечения здоровья президентов тоже - и американцы, и мы к этому очень серьезно относимся", - сказал представитель Кремля. Он отметил, что переговоры пройдут в достаточно небольшом помещении и к делегациям "есть требования" по ПЦР-тестам, но не уточнил детали. По его словам, в последнее время проводилось не так много контактов лидеров в очном формате, поэтому к медицинским вопросам приковано "повышенное внимание".

Инициатива проведения женевской встречи исходила от Вашингтона. Как сообщили ранее в Кремле, президенты обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США.