МИД РФ: саммит НАТО показал, что альянс не может существовать без "большого противника"

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Саммит НАТО, который состоялся в Брюсселе, показал, что альянс не может существовать без "большого противника". Об этом заявил во вторник ТАСС замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Саммит в Брюсселе вновь проявил генетический код НАТО: альянс не может существовать без "большого противника", - сказал дипломат. - К российской угрозе добавлен китайский вызов".

В понедельник лидеры 30 стран НАТО по итогам саммита в Брюсселе впервые в истории определили Китай как потенциальную угрозу для безопасности альянса. В НАТО считают, что Пекин создает серьезные риски в области телекоммуникаций, в аэрокосмической сфере и в киберпространстве, альянс особенно обеспокоен сотрудничеством Китая с Россией в военной сфере.