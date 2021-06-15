Комиссия Думы передала в госорганы данные о зарубежном финансировании "Медиазоны"

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России направила в "компетентные органы" полученные ею данные о зарубежном финансировании интернет-издания "Медиазона". Об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарев после получения обращения Фонда защиты национальных ценностей с требованием признать "Медиазону" иностранным агентом.

"Представленная информация об участии издания в политической деятельности и получении финансирования из-за рубежа заслуживает внимания и направлена нами в компетентные государственные органы для рассмотрения и принятия предусмотренных законом мер", - приводятся слова Пискарева во вторник в Telegram-канале комиссии.

Фонд защиты национальных ценностей направил обращение в Генпрокуратуру, Роскомнадзор и комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России с требованием признать онлайн-издание "Медиазона" иностранным агентом, сообщил ранее президент фонда Максим Шугалей.

Пискарев отметил, что комиссия изучает это обращение, он добавил, что ранее издание попадало в поле зрения комиссии "в связи с тем, что его деятельность рекламировала нежелательная в России НПО "Пражский центр гражданского общества".