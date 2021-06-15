В NASA сообщили, что Байден и Путин обсудят сотрудничество в космосе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден рассчитывает обсудить в среду с российским коллегой Владимиром Путиным на встрече в Женеве тему сотрудничества двух стран в космосе. Об этом сообщил во вторник, выступая по видеосвязи на международной конференции по исследованию космического пространства GLEX-2021, директор NASA Билл Нельсон.

"Мы можем сотрудничать в космосе даже со странами, с которыми у нас есть разногласия, - сказал он. - Лидеры США и России, которые встретятся завтра на саммите, не пройдут мимо этого факта. Мы сотрудничали в космосе, жили и работали вместе в космосе с 1975 года <...>. Это пример сотрудничества, и оно продолжается по сей день, особенно на Международной космической станции".

Как ранее сообщил ТАСС глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, он рассчитывает, что NASA сформирует свою позицию по взаимодействию с российской госкорпорацией к саммиту РФ и США в Женеве, а не будет "пассивным наблюдателем". Он заявил также, что Москва сможет строить планы сотрудничества с Вашингтоном в космосе только после отмены американских санкций против российских предприятий космической отрасли.

Глобальная конференция по исследованию космоса проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 18 июня. Первоначально она планировалась на 9-11 июня 2020 года, но из-за пандемии коронавируса была перенесена на 2021 год. Форум проводится ежегодно в разных странах.