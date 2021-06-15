Эксперт: феерических итогов встречи Путина и Байдена ждать не стоит, но подвижки вероятны

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Знаменательных прорывов в диалоге России и США по итогам саммита двух лидеров Владимира Путина и Джо Байдена ожидать не приходится, но весьма вероятен сравнительно позитивный результат с выходом на обсуждение перспектив диалога по ряду вопросов. Такое мнение выразил во вторник в беседе с ТАСС председатель совета Фонда международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

"Шансы на то, что будет сравнительно позитивный результат - во всяком случае не негативный, - достаточно велики. Рассчитывать на какой-то феерический прорыв, конечно, не приходится, но очень может быть, что удастся создать некоторое основание, на котором можно как-то потихоньку выстраивать отношения", - отметил эксперт.

Специалист пояснил, что задача-минимум для двух лидеров - проработать ландшафт взаимодействия, обсудив острые вызовы.

"Строго говоря, надо нащупать дно, некое основание, на котором можно стоять и двигаться с места, улучшать ситуацию или с которого во всяком случае не спускаться куда-то ниже", - отметил Быстрицкий.

В этой связи, по словам аналитика, на встрече президентов каких-то конкретных договоренностей не будет, а подвижки могут быть. В частности, такие сдвиги возможны, по мнению Быстрицкого, на треках совместной работы Москвы и Вашингтона по климату, в сфере контроля над вооружениями и кибербезопасности. "По СНВ-3 подвижка случилась у нас на глазах. Так что все возможно. Другое дело, что это непростые вопросы. Я бы здесь большим оптимистом не был. Но давно назрел вопрос, о котором в принципе все говорят, это пресловутая кибербезопасность. Это вполне та вещь, которую можно обсуждать, - продолжил Быстрицкий. - И контроль над вооружениями можно обсуждать. Сложный вопрос, бесспорно, но тем не менее двигаться в этом направлении возможности есть".

Курс на конструктив

По мнению аналитика, обе стороны в преддверии этой встречи готовы к конструктиву, но существует "взаимная настороженность". "Насколько у Байдена будут развязаны руки в отношении России, это вопрос нетривиальный. Будем надеться, что американской стороне хватит решимости и мужества нащупать какие-то линии, по которым с Россией будут соприкосновения", - указал собеседник агентства.

В этом контексте эксперт указал, что такие линии при наличии политической воли могут быть найдены в социальной, гуманитарной и экономической областях, а также в сфере безопасности, поскольку между Москвой и Вашингтоном на самом деле "душераздирающих конфликтов" не очень много. "Если отодвинуть в сторону все сомнительные обвинения в якобы [имевшем место] вмешательстве в выборы, то останется всего лишь Украина, а эта проблема в известной степени разрешимая. Более того, были в свое время заложены основы для решения этой проблемы", - напомнил он.

При этом Быстрицкий подчеркнул, что сам факт этой встречи достаточно важен и "известная осторожность" американской стороны в преддверии саммита не вызывает серьезных опасений. "Вопросы будут заданы, на них будут получены ответы, что в принципе и требуется", - резюмировал эксперт.

Саммит в Женеве

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится 16 июня в Женеве. По информации пресс-службы российского лидера, стороны обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов. Это будет первая встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы американской администрации.