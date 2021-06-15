В МИД РФ объявили о начале разработки глобальной конвенции по борьбе с информпреступностью

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 июня. /ТАСС/. Официально стартовавшая разработка под эгидой ООН всеобъемлющей конвенции по борьбе с информпреступностью должна завершиться в течение двух с половиной лет. Об этом сообщил во вторник заместитель директора Департамента международной информационной безопасности МИД РФ Дмитрий Букин.

"Наконец-то официально дан старт разработке всеобъемлющей универсальной конвенции по борьбе с информпреступностью в рамках созданного по инициативе России специального межправительственного комитета открытого состава. Этот шаг демонстрирует понимание международным сообществом серьезности угрозы киберпреступности и безальтернативности площадки Организации Объединенных Наций в качестве платформы для разработки необходимых универсальных международных правил борьбы с этой глобальной угрозой", - сказал Букин, выступая на XII международном IT-форуме с участием стран БРИКС и ШОС.

Он подчеркнул, что Россия предложила правила работы комитета, позволяющие "посадить за стол переговоров даже те страны, которые изначально выступали против этой идеи, которые голосовали против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН" по созданию этого органа. "Одним словом, наше российское видение того, как должна создаваться первая в истории универсальная конвенция по борьбе с киберпреступностью, было принято", - добавил дипломат.

"Запущен открытый и инклюзивный транспарентный процесс переговоров по проблематике противодействия информпреступности. Главная цель - создать эффективный механизм взаимодействия правоохранителей разных стран", - указал Букин. Соответствующий документ должен быть готов в течение 2,5 года.

По словам дипломата, Москва еще два года назад твердо отстаивала саму идею создания подобной универсальной конвенции. Сейчас же мировое сообщество, "теряя каждый месяц порядка $500 млрд от киберпреступлений", спорит о том, на каких основах будет работать спецкомитет.

XII Международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС проходит в смешанном формате с 15 по 18 июня в Ханты-Мансийске. В ходе него состоятся 45 мероприятий при ограниченном офлайн-участии и широком онлайн-диалоге российских и зарубежных специалистов. Впервые форум будет проходить в течение четырех дней. Генеральные партнеры IT-форума: "Прайм Груп", "Ростелеком", "Салым Петролеум", "Славнефть-Мегионнефтегаз". Инвестиционные партнеры - "Техноком", "ФОРС". ТАСС является генеральным информационным партнером форума.